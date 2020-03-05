Şarapevinde teknik arıza yaşandı; musluklardan şarap aktı

Dailymail'in haberine göre; İtalya'nın kuzeyinde bulunan köyün sakinleri 4 Mart'ta musluktan pembe bir sıvı aktığını gördü. Köylüler, bunun yörenin pahalı şaraplarından Lambrusco Grasparossa olduğunu fark etti.

Musluktan akan sıvının şarap olduğunu fark eden köylüler, Lambrusco Grasparossa'yı ellerindeki şişelere doldurdu.

Musluklardan şarap akmasının, yakınlardaki Settecani'de bir şarapevinde yaşanan teknik arızadan kaynaklandığı fark edildi.

Bir silodaki delikten akan pembe şarabın yerel su şebekesine karışıp insanların evlerinden akmaya başladığı belirlendi.

Olayın ardından yerel yönetim, Facebook hesabından özür yayımladı.

Gazzetta di Modena'ya konuşan bir yöre sakini "Bu yüzleri güldüren bir halkla ilişkiler numarası mıydı yoksa ciddi bir sorun muydu, bilmiyorum. Umarım yetkililer bu hikayenin gerçekte ne olduğunu soruşturur. Gülebiliriz, ama normal bir durum değil. Belediye ya da şarapevinin özrü temiz suyun önemini unutturamaz" dedi.

Köyülülerin çoğunluğu ise "Bıraksaydılar biraz daha aksaydı" yönünde görüş bildirdi.