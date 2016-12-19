Şarap içki kapsamından çıkarıldı

Rusya'da Moldova Parlamentosu, şarabı içki kapsamından çıkartıp meşrubat kategorisine alan önergeyi kabul etti.

Önergeyi hazırlayan milletvekili Ion Balan, şarabın sert alkollü içeceklerden farklı olduğunu ve kaliteli üzümden yapılmış doğal içeceklerin sağlığa faydalı olduğunu ifade etti. Moldova'da yüksek alkol içeren ve sağlığa zararlı olan çeşitli içkilerin şaraptan çok daha ucuz fiyata satıldığını söyleyen Balan, bu durumun toplum sağlığını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Gece 10'dan alkollü ürün satılmıyor

Moldova Parlamentosu bundan dört yıl önce, alkollü ürünlerin gece saat 22.00'den sonra satılmasını ve reklamının yapılmasını yasaklayan bir tasarıyı kabul etmişti. Parlamentonun kabul ettiği son önergeyle, şarap bu yasak kapsamının dışına çıkmış oluyor.