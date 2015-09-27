'Şarap gibi' yıllanan bir cinsel hayat için bilmeniz gereken 7 şey

Evliyken ya da uzun süredir aynı kişiyle birlikteyken sevişmek, bazı insanlara sıkıcı gelebilir. Cinselliğin rutine bindiğini iddia eden birçok kişi, seksin eskisi kadar zevkli olmadığını düşünür. 20 yıldan fazladır evli olan Huffington Post yazarı Brian Orme ise aynı fikirde değil. Deneyimlerini ve düşüncelerini okurlarla paylaşan Orme'ye göre, uzun süredir tanıdığınız biriyle seks "şarap gibidir".

İşte Orme'nin "Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 7 seks sırrı:

Sekste utanma olmaz

Evlendikten ancak uzunca bir süre sonra "büyük resmi" göreceksiniz. Utanıp sıkılmadan, türlü gerginlikler yaşamadan sevişmek ancak uzun birlikteliklerde mümkün olur.

Partnerinizle seks yıllar ilerledikçe güzelleşebilir

İki kişi arasında zamanla özel bir dil, şifreler oluşur ve birbirinizin nelerden hoşlandığını anlarsınız.

Sevgilinizi izlemek ayin gibidir

Partnerinizi izleyin ve onu her şekilde istediğinizi, bunun fiziksel bir ihtiyaç ve arzunun ötesinde bir şey olduğunu hissettirin. Onun kalbini, zihnini izleyin. Özellikle kadınlar sekse, çoğu erkeğin baktığı gibi sadece ten olarak bakmaz. Kalp ve ruh hep daha ön plandadır.

Seks kendine güveni artırır

Seks normalde çok fazla kişisel mahremiyet ister. Ancak biriyle uzun süre birlikteyseniz saklayacak bir şeyiniz kalmaz. Bu da kendinize güveni artırır.

Seks sizi tamamlayan bir şey değil

Biriyle birlikte olmak, haz duymak, çok özel bir şeyi paylaşmak güzel ve vazgeçilmez olabilir. Ama seksin size bu dünyanın hediyelerinden sadece biri olduğunu unutmayın.

Seks sadece almak ile alakalı değildir aynı zamanda vermelisiniz de

Sekste sadece kendini düşünmek bir birlikteliğin ortasına konan dinamittir. Ne zaman nerede patlayacağı belli olmaz. O yüzden her zaman karşınızdakini de düşünün.

Ne sıklıkta sevişmeli?

Kendinizi bu konuda birazcık kışkırtmalısınız. Evlenince sürekli sevişeceğinizi, hayatınızın önemli bir noktasına eşlik edeceğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Ama seksin bir birliktelik için en önemli şeylerden biri olduğunu da sakın unutmayın.