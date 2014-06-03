Sarai Sierra'nın öldürülüşünün anlatıldığı film +18 sınırına takıldı

Türkiye’ye geldikten sonra günlerce kayıp olarak aranan daha sonra Istanbul’da cesedi bulunan Amerikalı turist Sarai Sierra’nın İstanbul’da yaşadıklarından esinlenerek çekilen ’Gecenin Tenhasında’ filmi, +18 sınırlaması ile 2 Haziran’da gösterime girdi. Başrol oyuncusu Maral Büyüksaraç, film için böyle bir sınırlama getirilmesine gerek olmadığını düşündüğünü söyledi.

Mehmet Kurt’un Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, filmin genç oyuncusu Maral Büyüksaraç, çektikleri ’Gecenin Tenhasında’ filmine getirilen +18 yaş sınırını, "Sevişme sahnesi sebebiyle filme ’+18’ sınırlaması getirildi. Buna hiç gerek yoktu. Çünkü Sarai Sierra da Türkiye’de bir gençle internette tanışmış, Türkiye’ye gelmiştir. Daha sonra gençlerin arkadaşlıkları Beyoğlu’nda bir barda cinsel yakınlaşmaya kadar ilerlemiştir" şeklinde yorumladı.

Filmde Sarai Sierra’nın Türkiye’de yaşadıklarını anlattıklarını söyleyen Maral Büyüksaraç, "Senaryo bu bilgiler ışığında yazıldığı için, gerçeğe uymaya çalıştık. Ama ’+18’lik bir sevişme sahnesi olduğunu hiç sanmıyorum" diye konuştu.

Maral Büyüksaraç’ın İtalyan bir turisti canlandırdığı filmin gösterime girmeden yankıları devam ediyor. Amerika’da yaşayan, 6 dil bilen 1996 doğumlu Maral Büyüksaraç, en büyük hayalinin iyi bir oyuncu olmak olduğunu söylerken, "Tesadüfler sonucu kendimi sinemada buldum. bundan sonra da bütün dikkatimi sanatıma vereceğim" dedi.