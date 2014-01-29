Sarai Sierra cinayeti film oluyor

Türkiye'nin günlerce kayıp olarak bildiği ve daha sonra İstanbul'un sahil surları kısmında öldürüldüğü ortaya çıkan Amerikalı turist Sarai Sierra cinayeti sinema filmi oluyor.

Radikal'de yer alan habere göre, İstanbul Yönetmenliğini Mehmet Bükülmez’in yaptığı filmin başrolünde Maral Büyüksaraç, Ensar Ender, Silvia Santini ve Erkan Can paylaşıyor. Gecenin Tenhasında isimli filmde bir İtalyan turistin Beyoğlu ’nda cinayete kurban gitmesi ve Beyoğlu’nun arka sokaklarındaki yasa dışı olaylar konu ediliyor.