Sarah Jessica Parker: Sex and the City'nin geri dönüş sezonu pandemi sonrası dünyayı ele alacak

Sex and the City dizisinin yıldızı Sarah Jessica Parker, dizinin çekilecek devam sezonu "And Just Like That"in Koronavirüs salgını sonrası dünyayı ele alacağını söyledi. Parker, dizinin yeni bölümlerinin Covid-19'un dünyayı ve arkadaşlıkları nasıl etkilediğini anlatacağını söyledi.

Deadline'da yer alan habere göre, Sex and the City dizisinde Carrie Bradshaw karakterini canlandıran Sarah Jessica Parker, 17 yıl sonra dönecek 10 bölümlük yeni sezonu hakkında detaylar paylaştı.

Variety dergisine konuşan Parker, dizinin Covid-19 pandemisiyle değişen dünyayı ele alacağını söyledi. "Koronavirüs tabii ki hikâyenin bir parçası olacak" diyen Parker şöyle devam etti: Yazarların karakterlerin yaşadığı şehrin nasıl değiştiği, arkadaşları göremeyince ilişkilerin nasıl etkilendiği gibi soruları ele alacağına inanıyorum" dedi.

New York'ta beş kadının arkadaşlık, ilişkiler üzerine hikâyesini anlatan Sex and the City, 1998-2008 yılları arasında fenomen hâline gelmişti. Yeni çekilecek sezonda Samantha Jones karakterini canlandıran Kim Cattrall yer almayacak.