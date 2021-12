Sarah Jessica Parker, Sex and the City'nin devam dizisinde kadın oyuncuların yaşlarına yönelik yorumlara tepki gösterdi: Bir erkeğe asla yapılmazdı

Sarah Jessica Parker, Sex and the City’nin devam serisi olarak dönecek “And Just Like That” dizisi üzerine oyuncuların yaşları hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. Parker, “Bu yorumlar asla bir erkeğe yapılmazdı” dedi.

Sex and the City serisinde “Carrie Bradshaw” karakterini canlandıran Sarah Jessica Parker, Vogue dergisine, HBO Max’in çıkaracağı “And Just Like That” hakkında konuştu.

Dizideki karakterlerin yaşlarının sık sık sosyal medyada konuşulduğundan bahseden Parker “Bize yönelik çok fazla kadın düşmanı yorum yapılıyor. Bu asla bir erkeğe yapılmazdı” dedi.

Parker şöyle devam etti: “Beyaz saç, beyaz saç. Saçları mı beyazlamış? Yanımda Andy Cohen var, saçları bembeyaz ve o harika görünüyor. Neden onun beyaz saçları kabul görüyor?”

Parker, kadın oyuncuların yüzlerindeki kırışıklara kadar eleştirildiğini söyleyerek “Doğal olarak yaşlanmayı ve mükemmel görünmemeyi de seçebiliriz, kendimizi iyi hissettiren bir şeyler yapmayı da. Ben nasıl göründüğümü biliyorum. Başka seçeceğim yok. Bu konuda ne yapayım? Yaşlanmayı mı durdurayım? Yok mu olayım?” dedi.