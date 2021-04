Sarah Jessica Parker, ekranlara dönmeye hazırlanan Sex and the City’den ilk detayları paylaştı

Sex and the City'nin yıldızı Sarah Jessica Parker, ekranlara dönmeye hazınlanan seriyle ilgili ilk detayları paylaştı. 55 yaşındaki Hollywood yıldızı, And Just Like That başlığı ile yeni bir dizi formatına dönüşen projenin karantina sürecinde doğduğunu açıkladı.

NTV 'nin Elle'den aktardığı habere göre; aşılama sürecini göz önünde bulundurarak ilkbahar aylarında prodüksiyona başlamak istediklerini söyleyen Parker, "Peki neden şimdi yapmaya karar verdiniz?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Bu çok komik çünkü planlarımızda hiç yoktu. Şovun yapımcısı Michael Patrick King ile konuşmamıştık. Tüm olaylar karantinanın ilk dönemlerinde oldu. Sanırım Nisan veya Mayıs aylarıydı. Bir podcast yayının dinliyordum ve ve Michael Patrick ve ben şovu yapma ve prodüksiyon deneyimimiz hakkında hiç konuşmamıştık, bununla ilgili çok özel bir hikaye olduğunu, bu da ayrıntıların bir lütfu ve ne gerektiğine dair küçük detaylar olduğunu anladım. Biliyorsunuz, sevdiğim ve hayran olduğum bir seri yapmak ve sokaklarda olmak gibi… Ve onu aradım, çünkü bir şov hakkında podcast dinliyordum ve dedim ki, "Michael biliyor musun, bunun hakkında hiç konuşmadık ve bu bizim hikayemiz." Parker, “Sonra belki bir podcast yapabiliriz diye konuştuk ve bu konuşmalarımız esnasında, ‘Neden podcast yapıyoruz? Belki de yeni bir bölüm mü yapmalıyız? İsmi Sex and the City olmadan, farklı bir başlıkta, yeni bir bölüm gibi’ diye düşündük" dedi. 55 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Her şehirdeki her toplumun kendi hikayesi ve salgınla ilgili benzersiz bir deneyimi vardı. Finans ve kültür merkezi olarak görülen New York bile, birçok insanı etkileyecek şekilde kapandı. Yani sessizliği kulakları sağır ediyordu. Ve 'Bu kadınlar nerede? Neredeler? Birbirlerini bulabilirler mi? Birlikte olabilirler mi? Hayatları nasıl?’ Ve siyasi iklim ve sosyal iklim değişmeye başladığında, adalet ve ırksal eşitlik çağrıları açısından, tüm bu konuşmalar evlerimizdeki deneyimimizin büyük bir parçası haline geliyordu, Michael ve benim için bu daha ilginç bir hal almaya başladı. Ve böylece Just Like That doğdu.” Parker, “Bu kadınların nerede olduklarını ve şimdi hayatlarının nasıl olduğunu görmek çok heyecanlı olacak. Miranda ve Charlotte’un artık genç çocukları var, Carrie tüm bu zamanda neler yaptı, bu sosyal medya ve dijital dünyaya bir dalış mıydı, şimdiki kariyerleri ne durumda, dünyanın gündemindeki konular ile hayatları nasıl ilerliyor. Ve bu aynı zamanda şehrimizin yeniden açılmasını beklerken New York’un yeniden doğumu gibi. Bu kadınların yeniden ortaya çıkmalarını görmek gerçekten çok ilginç olacak” dedi.