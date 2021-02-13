Sarah Jessica Parker, ekranlara dönmeye hazırlanan Sex and the City’den ilk detayları paylaştı

55 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Her şehirdeki her toplumun kendi hikayesi ve salgınla ilgili benzersiz bir deneyimi vardı. Finans ve kültür merkezi olarak görülen New York bile, birçok insanı etkileyecek şekilde kapandı. Yani sessizliği kulakları sağır ediyordu. Ve 'Bu kadınlar nerede? Neredeler? Birbirlerini bulabilirler mi? Birlikte olabilirler mi? Hayatları nasıl?’ Ve siyasi iklim ve sosyal iklim değişmeye başladığında, adalet ve ırksal eşitlik çağrıları açısından, tüm bu konuşmalar evlerimizdeki deneyimimizin büyük bir parçası haline geliyordu, Michael ve benim için bu daha ilginç bir hal almaya başladı. Ve böylece Just Like That doğdu.”

Parker, “Bu kadınların nerede olduklarını ve şimdi hayatlarının nasıl olduğunu görmek çok heyecanlı olacak. Miranda ve Charlotte’un artık genç çocukları var, Carrie tüm bu zamanda neler yaptı, bu sosyal medya ve dijital dünyaya bir dalış mıydı, şimdiki kariyerleri ne durumda, dünyanın gündemindeki konular ile hayatları nasıl ilerliyor. Ve bu aynı zamanda şehrimizin yeniden açılmasını beklerken New York’un yeniden doğumu gibi. Bu kadınların yeniden ortaya çıkmalarını görmek gerçekten çok ilginç olacak” dedi.