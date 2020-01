Sarah Brightman İstanbul'da!

Dünyaca ünlü opera baladlarını, klasik müzik eserlerini kendine özgü bir yorumla sanatseverlerle buluşturan, tüm zamanların en çok satan İngiliz sopranosu, aktris, şarkı sözü yazarı ve dansçısı Sarah Brightman, “Good Music In Town” konserleri kapsamında bu akşam (9 Kasım’da) İstanbul’da konser verecek. Dünyaca ünlü soprano, 21.00’da Ülker Sports Arena’da hayranlarıyla buluşacak.

Milliyet’in haberine göre, dünya çapında 30 milyonluk albüm satışı, 40’ın üzerinde ülkede aldığı 180 Altın ve Platin ödülü ile dünyanın en önemli kadın vokallerinden Sarah Brightman’a İstanbul konserinde, 60 kişilik senfoni orkestrası eşlik edecek.

Sarah Brightman kimdir?

Klasik crossover müzik hareketinin öncüsü ve 3 oktavı aşan ses aralığıyla ünlenen Sarah Brightman, Billboard dergisinin dans ve klasik müzik listelerine aynı anda 1. sırada girmiş tek sanatçı.

“Phantom of the Opera”, “Cats”, “Requiem” ve “Aspects of Life” gibi müzikal yapımlarda da sahne alan, Barselona Olimpiyat Oyunları'nda José Carreras ile birlikte seslendirdiği “Amigos Para Siempre” ve ardından Andrea Bocelli'yle seslendirdiği “Time To Say Goodbye” ile büyük bir ivme yakalayan Sarah Brightman’ın konser biletleri Biletix’ten temin edilebilir.