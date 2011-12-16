Sapanca Gölü'nde su seviyesi 15 metre çekildi!

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‘Önümüzdeki yıllarda susuz kalacağız’

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Sapanca Gölü’nün su seviyesi 15 metre çekildi. Sakarya Büyükşehir Meclis üyesi MHP’li Hüseyin Mercan, “Bu suyun kontrollü bir şekilde alınması gerekir, yoksa önümüzdeki yıllarda kullanabilecekleri su bulamayacaklar. Gelecek nesillere Sapanca’da bir göl vardı diyemeyeceğiz herhalde, durum öyle gözüküyor” dedi.Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu havzası olan ve son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yuvacık Barajı’nda da su seviyesinin iyice düşmesi nedeniyle boru hattıyla takviye su almaya başladığı Sapanca Gölü’nde de su seviyesi hızla azalmaya başladı. Beklenen yağışların gelmemesi sonucu göl suyu sahilden 14-15 metre kadar çekildi. Bazı iskeleler de çekilme sonucu açıkta kaldı.Dünyanın suyu içilebilir ender göllerinden biri olan ve Sakarya’da yaklaşık 600 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü’nde kış ayına rağmen Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su kanalizasyon idaresi genel müdürlüğüne göre, bir süre önce başlayan su seviyesindeki azalmalar arttı.SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, bu yıl geçen seneye göre yağışlarda yüzde 40 azalma olmasının da göldeki su seviyesinin azalmasında büyük etken olduğunu söyledi.Gölün seviyesinin 30.65 seviyesine düştüğünü belirten Keleş, “Bizim için Sapanca Gölü’ndeki kritik kod 29.90’dır. Ancak mevsimsel olarak göldeki su seviyesinin azalması artık zor. Yağmurlarla birlikte su seviyesinin artmasını bekliyoruz” dedi.Sakarya Büyükşehir Meclis üyesi MHP’li Hüseyin Mercan ise “Göldeki su seviyesinin azalmasının sebebi SASKİ’nin yeni devre aldığı üç isale hattı ile Kocaeli’nin de buradan Yuvacık Barajı’na su alması. Bu iki durum göldeki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına neden oldu. Bu suyun kontrollü bir şekilde alınması gerekir. Yoksa önümüzdeki yıllarda kullanabilecekleri su bulamayacaklar. Sapanca Gölü’nün halini de görüyorsunuz. Gözbebeğim dediği gölü bu şekilde muhafaza ediyorlar. Gelecek nesillere Sapanca’da bir göl vardı diyemeyeceğiz herhalde; durum öyle gözüküyor” diye konuştu.