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Çevre

Sapanca Gölü kıpkırmızı oldu!

Kocaeli ve Sakarya’nın içme suyu havzası Sapanca Gölü, kızıl renge bürünmeye başladı

02 Mart 2013 15:10

Kocaeli ve Sakarya’nın içme suyu havzası Sapanca Gölü'nün, kızıl renge bürünmesi korku yarattı. Uzmanlar, gölde su deviri sağlanmadığı için alg patlaması yaşandığını açıkladı...

Kocaeli ve Sakarya’nın içme suyu havzası Sapanca Gölü, kızıl renge bürünmeye başladı. İstanbul Üniversitesi Sapanca Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meriç Albay kar ve yağmur yağışının yetersiz kalması nedeniyle gölde su deviri sağlanmadığı için alg patlaması görüldüğünü, kızıllığın da bundan kaynaklandığını söyledi.

Doğan haber Ajansı'ndan Bahattin Tıknaz'ın haberine göre, daha önceki yıllarda da zaman benzeri yaşanan Sapanca Gölün’ndeki alg patlamasından kaynaklanan kızıllık daha çok Sapanca ilçe merkezinin bulunduğu kıyı şeridinde görülüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kızarıklık artarken, alglar suyu dokunanın elini boyuyor.

Gölün tüm hareketlerini gözlemleyen İstanbul Üniversitesi Sapanca Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meriç Albay bunun kar yağışının yetersiz ve su girişininin de az olması nedeniyle gölde yeterli su devri olmadığını, alg patlamasının da bu nedenle etkili olduğunu söyledi. Prof.Dr. Albay, "Bunun tek nedeni gölün kendi kendini yenileyememesi. Kar yağışının az olması göle akan su miktarında azalmaya neden olmuştur. Yani göl kendi kendini yenileyemediği için alg patlaması oluştu. Korkulacak hiçbir şey yok" dedi.

Geçen yıllarda yine Sapanca Gölü’nde aynı nedenlerle alg patlamaları görülmüş, gölün rengi kızıla dönmüştü.

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