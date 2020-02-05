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Çevre

Sapanca'da acil toplanma alanına yapılmak istenen teleferikle ilgili karar

Projenin yürütmesi durduruldu

05 Şubat 2020 22:53

Sapanca Kırkpınar’da yapılması planlanan teleferik projesi için Sakarya 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi. Kırkpınar halkı proje yapımına karşı aylardır eylem yaparak hukuksal zeminde haklarını arıyordu.

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