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Santa Christiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, 8 milyon dolar değerindeki evini Noel'e hazırlamak için dekorasyona 12 bin dolar harcadı.

15 Aralık 2008 02:00

Son zamanlarda sevgili değiştirmesiyle adından sıkça söz ettiren yeşil sahaların yakışıklı yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo, 8 milyon dolar değerindeki evini Noel'e hazırlamak için yaptırdığı dekorasyona 12 bin dolar harcadı.

Manchester United’ın Portekizli golcüsü, evinin her odasına yaklaşık 2 metre uzunluğunda Noel ağacı koymakla yetinmeyip, odaları birbirinden renkli yüzlerce minik biblolarla da süsledi.

Noeli, annesi Dolores, kardeşleri Telmai, Katia ve Hugo ile birlikte geçirmeyi planlayan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, elde edilen bilgiye göre hediyeler için yaklaşık 240 bin dolar harcadığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin zengin işadamlarından John Haynes’in Ukraynalı eşi Alyona Haynes ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Ronaldo, bu Noel'de "Santa" (Noel Baba) olmaya karar vermiş.

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