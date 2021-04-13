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Kültür-Sanat

Santa Barbara International Film Festivali'nde "Bir Nefes Daha" filmine ödül

13 Nisan 2021 09:15

Yönetmenliği Nisan Dağ'ın üstlendiği "Bir Nefes Daha" filmi, Santa Barbara International Film Festivali'nde "En iyi Yabancı Film Ödülü"ne layık görüldü.

Başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu'nun paylaştığı "Bir Nefes Daha"nın oyuncu kadrosunda ayrıca Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan ve Ayris Alptekin yer alıyor.

"Bir Nefes Daha", İstanbul'un çetin mahallesi Karaçınar'da yaşayan genç rapçi Fehmi'nin müzik hayallerine giden yolda, onu iniş çıkışlı bir yola sokan bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatıyor.

Santa Barbara International Film FestivaliNisan DağOktay ÇubukHayal Köseoğlu
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