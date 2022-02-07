Sansürde geri adım: Çinli yayın platformu, Fight Club'ın final sahnesini orijinal hâline döndürdü

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Çinli yayın platformu Tencent Videos, efsane film Fight Club’ın (Dövüş Kulübü) final sahnesini değiştirmelerine yönelik gelen tepkilerin ardından filmin sonunu orijinal hâline getirdi.

Çin’de yayınlanan Fight Club’ın finalinde Edward Norton’un canlandırdığı karakterin gökdelenlerin yıkılış anı kesilmiş, yerine “Bütün plan hızla çözüldü ve polis tüm suçluları tutukladı” yazan bir görsel eklenmişti.

Filmin orijinalini bilen Çinli izleyiciler, değiştirilen versiyona tepki göstermiş, dünya basınında gündem olmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, filmde yapılan değişiklikleri “distopik” olarak nitelemişti.

Tencent Video’nun filmin finalinde yaptığı değişikliklerden vazgeçtiği belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları değişim üzerine, Tencent Video’nun da sansürün “çok fazla” olduğunu kabullendiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Filmin orijinalinde, Edward Norton’un canlandırdığı The Narrator karakteri, Brad Pitt’in canlandırdığı alter egosu Tyler’ı öldürüyor daha sonra da camdan birçok binanın yıkıldığı anları izliyordu. Filmin finalinde karakterin modern toplumu yok etme planlarının başladığı gösteriliyordu.

Çin’deki versiyonda ise finalde çıkan bir siyah ekranda “Polis hızla bütün planı çözdü ve tüm suçluları tutukladı. Bombaların patlaması başarıyla önlendi” yazıyordu.