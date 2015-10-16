Sansür kararını veren Digiturk'ün yönetimi hâlâ TMSF'deymiş!

Cumhuriyet yazarı Murat Sabuncu, yargı kararı olmadan savcılık talebi ile 7 kanalı yayın platformundan çıkaran Digiturk'ün yönetiminin hâlâ Yönetim Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda olduğunu yazdı. Sabuncu, Katarlı bir şirkete satıldığı bilinen Digiturk'ten yetkili bir isme dayandırdığı iddiaya göre, "Katarlıların platformu hâlâ devir almadığı" öğrenildi.

RTÜK, 7 TV kanalını yayından kaldıran Digitürk'e uyarı yazısı gönderme kararı almıştı.

Sabuncu'nun Cumhuriyet'te "Digiturk sansürcüsü TMSF çıktı" başlığıyla yayımlanan (16 Ekim 2015) yazısı şöyle:

Radyo Televizyon Üst Kurulu önceki gün; yargı kararı olmadan savcılık talebi ile 7 kanalı yayın platformundan çıkaran Digiturk, Tivibu ve Teledünya’ya uyarı yazısı gönderilmesine karar verdi. Tivibu Türk Telekom’un, Teledünya ise Türksat’ın sahip olduğu platformlar. Her iki platformun yönetiminde de AKP içinden Tayyip Erdoğan’a yakın isimler var. Bunlar arasında Mustafa Varank’tan Yiğit Bulut’a pek çok “tanıdık” simayı saymak mümkün. RTÜK’ün uyardığı platformlardan belki de özellikle abone sayısı açısından en büyüğü Digiturk. 3.5 milyon abonesiyle ve süper lig maçlarını yayınlama hakkıyla en önemli platform konumunda. RTÜK tarafından uyarı gönderildiğinde halen Digiturk’te yönetim içinde yer alan bir kaynağa şunu sordum: Katarlı beIN Media Group yöneticileri RTÜK’ün bu kararı için ne dediler? Kaynak aynen şu yanıtı verdi: Katarlılar platformu hâlâ devir almadı ki... Yönetim Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda...

Oysa bundan 3 ay evvel Ramazan Bayramı’ndan önce bizzat TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül ön protokolün imzalandığını ve bayram sonrası satış fiyatının açıklanacağını söylemişti. TMSF yetkilileri de devir işleminin kısa sürede biteceğini duyurmuşlardı.

Cumhuriyet’in 3 ay önce manşetten sorguladığı “neden şeffaf bir ihale yapılmadığı ve satış fiyatının neden açıklanmadığı” konuları ise hâlâ gizemini koruyor.

"Erdoğan’ın yakını"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül özellikle Çukurova Grubu’nun medyasına el koyduktan sonra takındığı tutumla dikkat çekti. El koyduğu medya gruplarının başına AKP’li yöneticileri getirerek yayın çizgilerini tamamen değiştirdi. Show TV’yi (Ciner’e), bünyesinde Skytürk360, Akşam, Güneş gazetelerinin bulunduğu Türk Medya Grubu’nu (Ethem Sancak) ve Digiturk’ü (Katarlılar) ihaleye çıkmadan sattı.

Digiturk içinden kaynaklar devir işleminin “seçim sürecinin ardından tamamlanacağı”bilgisinin kendileriyle paylaşıldığını söylüyorlar. Bu süreçte de son operasyonda olduğu gibi “iktidar taraftarı olmayan muhalif” 7 kanalı çıkartarak “sansür”mekanizmasının TMSF tarafından işletildiğini aktarıyorlar. Katarlıların bu durumdan“haberdar ya da onay verir durumda olup olmadığı” konusunda yorum yapmıyorlar.

Sayıştay’da TMSF

Çiğdem Toker’in Sayıştay raporlarına dayanarak köşesinde yazdığı başka detaylar da önümüzdeki günlerde TMSF yönetiminin hukuki anlamda zorlanmasına yol açabilir. Toker şunları yazmıştı:

Sayıştay’a göre 63 şirketin satışından devlete ödenmesi gereken KDV tutarının 143 milyon 377 bin TL ve 28 milyon 983 bin ABD Doları olduğunu söyledik ya...

İşte bu “eksik KDV”nin iki büyük kalemi:

İlki BMC’nin Es Mali Yatırım’a satışı: Sayıştay’a göre, TMSF’nin bu satışta, alıcıdan tahsil etmesi gerektiği halde etmediği KDV tutarı 95 milyon 926 bin TL...

İkinci büyük kalem ise Sabah-atv satışı. Sayıştay’a göre TMSF’nin Turkuvaz Radyo TV ve Gazetecilik A.Ş.’den tahsil etmesi gerektiği halde etmediği KDV ise 33 milyon 994 bin TL ve 24.1 milyon dolar.

Bu iki kalemin yani eksik hesaplanıp devlete yatırılmayan KDV’nin toplam tutarı ise 130 milyon TL ve 24.1 milyon dolar.

Çiğdem Toker’in yazısında “eksik KDV” ödeyen kuruluşların Ethem Sancak ve Sabah Grubu olduğu dikkatinizden kaçmamıştır...