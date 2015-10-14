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RTÜK, 7 kanalı yayından kaldıran Digiturk'e uyarı yazısı gönderecek

"Platform işletmecileri tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek zorundadır"

14 Ekim 2015 21:22

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yargı kararı olmadan savcılık talebi ile 7 kanalı (Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV) platformundan çıkaran Digitürk’e uyarı yazısı gönderecek.

Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren TTNet'in dijital yayın platformu Tivibu'nun, BUGÜN TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV kanallarını platformdan çıkarmasının ardından, Digiturk de 7 TV kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği ile yayın ağından kaldırdığını 8 Ekim'de açıklamıştı. TTNet ve Digiturk'ün ardından, TURKSAT bünyesindeki Kablo TV ve Teledünya da pazartesi günü yaptığı açıklamayla platformlarından bu 7 kanalı kaldırıldığını duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre, RTÜK Üst Kurulu dünkü toplantı sonrasında gündem dışı olarak Digitürk’ün savcılık talebi ile 7 kanalı platformdan çıkarmasının kanuna uygun olup olmadığını görüştü. RTÜK, yapılan uygulamanın yasanın, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen platform işletmecileri ve yayın hizmeti iletimi yapan altyapı işletmecileri, yayın hizmetleri yönünden bu Kanun hükümlerine tabidir. Yayın hizmetlerinin iletimi faaliyetlerine ilişkin uyulması gereken idari, mali ve teknik şartlar Üst Kurulca belirlenir ve şartları yerine getiren kuruluşlara yayın iletim yetkisi verilir. Platform işletmecileri medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek zorundadır. Platform işletmecilerinin medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alacağı hizmet bedelleri Üst Kurulun onayı ile belirlenir” maddesini ihlal ettiğine oy çokluğu ile karar verdi.

Önümüzdeki günlerde Digitürk’e bir uyarı yazısı gidecek.

 

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