Erdoğan'ın masasında Digiturk mesajı

Dün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın masasından dikkat çeken bir ayrıntı yansıdı. Masada, aralarında Samanyolu Haber ve BUGÜN TV'nin de yer aldığı 7 kanalın kaldırıldığı Digiturk kumandası yer aldı.

Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren TTNet'in dijital yayın platformu Tivibu'nun, BUGÜN TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV kanallarını platformdan çıkarmasının ardından, Digiturk de 7 TV kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği ile yayın ağından kaldırdığını açıklamıştı.

Görüşmenin basına dağıtılan fotoğrafında Erdoğan'ın masasındaki Digitürk kumandası dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda İçişleri Bakanı Selami Altınok ve Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla da ayrı ayrı görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu görüşmeleri olağan günü olan Perşembe yerine yaşanan Ankara katliamı nedeniyle Pazartesi yapılması dikkat çekti.