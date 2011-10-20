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Yaşam

Şans Topu çekildi ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 01:42

-Şans Topu çekildi ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde kazanandıran numaralar, 5, 7, 9, 11, 24 ve +8 olarak belirlendi. Çekilişte 5 artı 1 bilen 3 kişi 171 bin 947'şer lira ikramiye kazandı.  Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamada, Şans Topu'nun 540. hafta çekilişinde 1 artı 1 bilen 238 bin 536 kişi 1 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 75 bin 457 kişi 3 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 119 bin 580 kişi 2'şer lira, 3 artı 1 bilen 8 bin 873 kişi 10 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 795 kişi 14 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 351 kişi 147 lira 50'şer kuruş, 5 bilen 24 kişi 2 bin 150'şer lira, 5 artı 1 bilen 3 kişi 171 bin 947 lira 25'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.  5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını Bursa Nilüfer, İstanbul Küçükçekmece ve Ankara Altındağ'daki bayilerden yatırdıkları bildirildi. Şans oyununda bu hafta toplam 1 milyon 719 bin 470 lira ikramiye dağıtıldı. Elde edilen hasılattan Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, Olimpiyat Oyunlarına, Savunma Sanayine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 31 bin 682 lira 1 kuruş, KDV olarak 685 bin 186 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 382 bin 104 lira 45 kuruş aktarıldı.

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