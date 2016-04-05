Şanlıurfa’da zihinsel engelli çocuğa tecavüz; 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde, 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Hilvan'da yaşayan zihinsel engelli 15 yaşındaki M.H.'nin tecavüze uğradığını belirten yakınlarının şikâyeti üzerine güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada engelli kıza tecavüz ettiği iddiasıyla Cahit S., Orhan H. ve Vedat S. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, sanıkların davasının ise güvenlik nedeniyle Hilvan yerine Siverek ilçesinde görüleceği bildirildi.