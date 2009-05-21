Şanlıurfa'da toz bulutu

Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde toz bulutu etkili oluyor. Toz bulutunun gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Alınan bilgiye göre, gece kısa süreli yağışın ardından Suriye üzerinden esen rüzgarın etkisiyle Şanlıurfa ile Ceylanpınar, Akçakale, Siverek, Viranşehir ve Suruç ilçelerinde toz bulutu oluştu.



Nefes almayı güçleştiren toz bulutu ve sıcak hava, ulaşımda görüş mesafesinin düşmesine de neden oldu.



Toz bulutunun gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



THY'nin 07.25'te yapılması planlanan İstanbul-Şanlıurfa seferi, toz bulutunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.



Gün içinde görüş mesafesinin artmasıyla uçak seferinin yapılabileceği belirtildi.



