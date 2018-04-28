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Yaşam

Şanlıurfa'da pişmaniyeyi acıyla buluşturdular

"Şanlıurfalıların ağız tadına uygun bir ürün oldu"

28 Nisan 2018 19:53

Şanlıurfa'da daha fazla müşteri çekmek için farklı pişmaniye çeşitleri üreten esnaf, son olarak ürünlerinde kentte bol tüketilen isotu (acı biber) kullanarak yöre halkının damak tadına hitap etmeyi başardı. 

Merkez Eyyübiye ilçesinin Haşimiye Meydanı'nda pişmaniye üreten Salih Aydoğdu, Şanlıurfalıların yemeklerinin olmazsa olmazlardan isotu pişmaniye ile buluşturdu.

Aydoğdu,  yaklaşık 15 yıldır Şanlıurfa'da ürettiği pişmaniyeyi çevre il ve ilçelere gönderdiğini söyledi.

"Şanlıurfalıların ağız tadına uygun bir ürün oldu"

Yaklaşık 1 yıl önce pişmaniyeye isot katma fikri oluştuğunu anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da nereye gitsek isotu görüyoruz. Ben de isotu pişmaniyede denemeye karar verdim. Deneme üretimlerini ikram ettiğim insanlardan olumlu tepkiler aldım, bunun üzerine de seri üretime başladım. Şanlıurfalıların ağız tadına uygun bir ürün oldu. İlk önce tatlı ardından da acı bir tat geliyor. Dolayısıyla tadına bakan herkes ürünümüzü beğeniyor. Fıstıklı, kakaolu, sade ve çilekli pişmaniyeye isotlu pişmaniyeyi de katmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Aydoğdu, isotlu ve diğer pişmaniye çeşitlerinin tadına bakmanın ücretsiz olduğunu belirtti.

Kent sakinlerinden Halil Akgül ise isotlu pişmaniyeyi çok güzel bulduğunu dile getirerek, "Şanlıurfa ile özdeşleşen isotla üretilen pişmaniyeyi beğendim. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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