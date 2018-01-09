Şanlıurfa'da ciğer karaborsaya düştü

Şanlıurfa’da, canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte kebapçılarda sakatat ürünleri sıkıntısı baş gösterdi. Kentte günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte 20-25 liradan satılan sakatat, 30-35 liradan satılmaya başlandı. Kebapçılar, müşterilerini boş göndermemek için çevre illerden sakatat ürünleri sipariş etmeye başladı.

Sabah kahvaltısından itibaren gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı çekildiğini belirten Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, talebe cevap verilemediğini belirtti. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artan yem fiyatlarına endeksli olarak hayvan kesiminin ciddi oranda azaldığını ifade eden Tumbul şöyle konuştu:

“Şanlıurfa’da 1000’in üzerinde ciğerci bulunmaktadır. Bunların her biri günlük 5-10 kilo ciğer tüketirse ortalama ortaya çıkar. Türkiye’ye gelen ithal et ciğerin eksikliğine neden oldu. Şanlıurfa’da bizler kesim yapamıyoruz. Daha önceden ciğerin kilosu 20-25 liraya satılırken şimdilerde bu fiyat 40 liraya kadar gelmeye başladı. Ciğer dürümü daha önceden 10 liraya satılırken şimdi 20 liraya satılmaya başlandı. Günlük Şanlıurfa’da 3-5 ton arasında ciğer tüketiliyor. Şimdi bu sayı 2 tona düştü. Geriye kalan talebi kasap ve lokantacılar, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Erzurum gibi çevre illerden sakatat temin etmeye başladı. Bu soruna biran önce çözül bulunması gerekiyor.” (DHA)