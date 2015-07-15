Şanlıurfa'da 'bayramlık' şovu izdihama yol açtı!

Şanlıurfa'da, "5 bin çocuk, 5 bin mutluluk" adı altında yürütülen kampanyada toplanan bayramlık kıyafetlerin dağıtımı izdihama yol açtı.

Yardımından yararlanmak isteyen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yüzlerce kişinin aynı anda kıyafetlere yönelmesiyle izdiham yaşandı, kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi.

Şanlıurfa'da, bir firma tarafından organize edilen '5 bin çocuk, 5 bin mutluluk' kampanyasında toplanan bayramlık kıyafetler GAP Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törenle dağıtıldı. Kıyafet yardımından yararlanmak isteyen yüzlerce aile de sabah erken saatlerinde dağıtımın yapılacağı alana geldi. Törene katılan protokol heyetinin temsili dağıtım yapmasının ardından salona alınan aileler, bir anda hediye paketlerinin bulunduğu alana hücum etti. Görevlilerin dağıttığı hediye kutularını alabilmek için birbirlerini ezen vatandaşlar izdihama yol açtı. Bazı kadın ve çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği dağıtımda, gözyaşlarına boğulan çocuklar, kalabalığın içerisinde çıkabilmek için uzun uğraş verdi. Aşırı kalabalıkla baş edemeyen az sayıdaki görevli ise dağıtım için çevik kuvvet polisinden yardım istedi. Takviye olarak dağıtımın yapıldığı spor salonuna gelen polis, hediye kutuların önüne bariyer kurarak, izdihamı engelledi.