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Yaşam

Şanlıurfa'da arazi kavgası; 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Şanlıurfa'da da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 33 yaşındaki Ali Tursun öldü, 4 kişi ise yaralandı

11 Mart 2017 02:45

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı arazi kavgasında her iki aileden 4 kişi yaralandı, 33 yaşındaki Ali Tursun ise hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, olay, akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tursun ve Çakırbeyli aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada her iki aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali Tursun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ali Tursun’un ölüm haberini alıp hastaneye gelen yakınları, sinir krizi geçirip acil servisin camlarını yumruklayıp, tekmeleyerek kırınca gerginlik yaşandı. Polis, müdahale ederek Tursun'un yakınlarını uzaklaştırdı.Kürtçe ağıtların yükseldiği hastaneye ambulansla getirilen, Çakırbeyli ailesine mensup bir yaralı ise, olayların büyümemesi için Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi. Ali Tursun’nun cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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