Şanlıurfa'da altyapı çalışmasında kemik parçaları bulundu

Şanlıurfa'da belediye ekipleri tarafından Siverek ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kemik parçalarına rastlandı. İlçede çalışmalar durduruldu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Camikebir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sürdürdürdüğü yağmur drenaj sistemlerinin döşenmesi çalışmalarında, iş makinesinin kazı yaptığı bölgede 5 metre derinlikte çok sayıda kemik bulundu.

Çalışmaları durduran belediye ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, incelemele yaptı. Cumhuriyet Savcısı'nın da incelemesinin ardından toplanan kemik parçaları, Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.