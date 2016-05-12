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Kaçak kazı alanında Bizans kilisesi ve yerleşim yeri bulundu

Antalya Korkuteli'ndeki 15 dönümlük arazide mozaik işlemeler, dibek taşı da ortaya çıkartıldı

12 Mayıs 2016 01:07

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapılan alanda Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen kilise ve yerleşim yeri bulundu. Kazı yapan şüpheli gözaltına alınırken, müze yetkilileri bölgeyi korumaya aldı.

DHA'nın haberine göre, Korkuteli’ne bağlı Ulucak Susuz Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen Z.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, yaklaşık 15 dönümlük arazide yaptığı incelemede mozaik işlemeler, dibek taşı ve büyük boş bir küp buldu.

Olay yerine gelen Antalya Müze Müdürlüğü görevlileri de inceleme yaptı. Bizans dönemine ait kilise ve yerleşim yeri bulunduğu tahmin edilen bölgede kazı çalışması başlatıldığı belirtildi.

 

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