Metro kazısından askeri kışla çıktı

İtalya'nın başkenti Roma'da metronun üçüncü hattı için yapılan kazılarda antik Roma döneminden kalma büyük bir askeri kışlanın kalıntıları bulundu.

İmparator Hadrianus'un hüküm sürdüğü MS 2. yüzyıla ait kışla kalıntıları o kadar etkileyici görüldü ki İtalya buraya Roma'nın ilk 'arkeolojik metro istasyonunu' kurmaya hazırlanıyor.

Arkeologlar sokak seviyesinden 9 metre derinlikte ellerinde fırçalarla eski eser ve mozaiklerin toprağını temizlerken, metro istasyonunun inşaatı da sürüyor.

Kalıntılar 900 metrekarelik bir alana yayılıyor.

Hadrianus'un özel Praetor muhafız kıtasını barındırdığı sanılan kışlanın, siyah beyaz mozaiklerle süslü 39 odalı, 100 metre uzunluğunda bir koridoru bulunuyor.

Roma metrosunun A ve B hatlarından sonra C hattının geçeceği önemli istasyonlardan biri olan Amba Aradam'da bulunan kışla kalıntılarının inşaatı geciktirmesi beklenmiyor.

Bölgenin arkeoloji sorumlusu Francesco Prosperetti, yine de istasyonun planında değişiklik yapılması gerekeceğini söyledi.

İtalyan Kültür Bakanlığı'nın bir yetkilisi de kalıntıları sadece iyi korunmuş durumda olmaları bakımından değil, zaten dört kışla bulunan bir alanda bulunmalarından dolayı da 'istisnai' olarak niteledi.

Rossella Rea adındaki yetkili, buradan da bu bölgenin 'askeri bir semt' olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Arkeologlar kışla kalıntılarında ayrıca içinde şimdiye kadar 13 iskelet bulunan bir mezarlık, bir bronz sikke ve bir bronz bilezik de buldular.

Kalıntıları içerecek olan Amba Aradam metro istasyonunun 2020 yılında açılması bekleniyor.

Roma metrosunun üçüncü hattının inşaatı 2007 yılında başlamış, ancak yolsuzluk soruşturmaları ve mali sıkıntılar yüzünden gecikmişti.