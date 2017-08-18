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Yaşam

Şanlıurfa'da 3 çocuk su birikintisinde boğuldu

İhbarla gelen jandarmalar su birikintisinde halatla yapılan aramada çocukların cesetlerine ulaştı

18 Ağustos 2017 02:35

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi'nde, serinlemek amacıyla Mardin Su Tahliye Kanalı'ndan sızan suyla oluşan birikintiye giren 2'si kardeş 3 çocuk boğuldu.

Olay, bugün öğleden sonra, ilçeye bağlı Gözlek Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleden geçen ve Atatürk Barajı'ndan Mardin'e arazi sulaması amacıyla su taşıyan kanaldan su sızmasıyla oluşan birikintiye serinlemek amacıyla giren 9 yaşındaki Eyüp Kaplan ile kardeşi 6 yaşındaki İlyas Kaplan ve amcalarının oğlu 9 yaşındaki Abdulkadir Kaplan, bir süre sonra suya battı.

Çocuklarından uzun süre haber alamayan Kaplan aileleri, kanala girme ihtimali üzerine çevrede arama yaptı. Kanala bölgedeki su birikintisinde çocukların kıyafetlerinin bulunması üzerine jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi.

İhbarla gelen jandarmalar önlem alırken, birikintide halatla yapılan aramada çocukların cesetlerine ulaşıldı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocukların cesetleri, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

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