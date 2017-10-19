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Yaşam

Şanlıurfa'da 3 çocuk havasızlıktan öldü

Cansız bedenler pamuk yığınları arasında bulundu

19 Ekim 2017 13:37

Şanlıurfa'da pamuk tarlasında gece oynarken içine girip uyudukları pamuk yığınları arasında havasız kalan 2'si kardeş 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Ulucanlar Mahallesi’nde oturan 14 yaşındaki Harun Tekdağ, kardeşi 12 yaşındaki Ali ve kuzeni 14 yaşındaki Hüseyin Tekdağ ile birlikte Güzeller Mahallesi’ndeki pamuk tarlalarına oynamaya gitti. Tarladan toplanıp bırakılan pamuk yığınının içine girip uyuya kalan çocuklardan haber alamayan aileleri, onları aramaya başladı.

Çocukların sık sık gittikleri tarlayı da arayan aileleri, çocuklarını pamuk yığınları arasında hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede öldükleri saptanan çocukların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede çocukların havasızlıktan öldükleri belirtildi. (DHA)

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