Şanlıurfa Tabip Odası'ndan "acil önlem" çağrısı: Kentte salgın kontrolden çıktı

Şanlıurfa Tabip Odası, kentte artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Acil önlem” çağrısında bulundu. Odanın internet sitesinde yapılan açıklamada, her geçen gün kentte vaka sayısında artış yaşandığı ve salgının kontrolden çıktığı vurgulandı.

Şanlıurfa Tabip Odası, kentte artan Koronavirüs vakalarına ilişkin yazılı açıklama bir açıklama yayımladı.

"Acil önlem” çağrısında bulunan tabip odası, açıklamada, pandemi gibi kontrolü zor olan olağanüstü durumların sadece halk seviyesinde kurallara uyulmaya indirgenmesinin, salgında verilerin kötüye gidişinin gözardı edilerek herhangi bir müdahalede bulunulmamaya devam edilmesinin yakın zamanda sağlık sisteminde ciddi krizlere yol açabileceğinin altı çizildi.

"Vahim bir hal alacak"

“Sağlık çalışanlarının gayretleri dahi bu durumun altından kalkamamaya başlayacak olup, şu anki durumda da olduğu gibi yoğun bakım ve hastane yatak sayısındaki yetersizlikler ile durum çok daha vahim bir hal alacaktır” denilen açıklamada, pandeminin başından beri tabip odalarının il pandemi kurullarında yer alma çabalarının sonuçsuz bırakıldığına dikkat çekildi.

"Etkin adımlar atın"

Açıklamanın devamında ekonomik kaygılar ön planda tutularak toplum sağlığının ikinci plana atılmaması gerektiği ve gelinen aşamada bazı önlemlerin artık ertelenemez duruma geldiğine işaret edilerek, “Yöneticileri bu konularda hızlı ve etkin adımlar atmaya davet ediyoruz” denildi.

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