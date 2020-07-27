Şanlıurfa Valisi: İlimizde 100 kişi Koronavirüs'ten hayatını kaybetti; vakaların ana kaynağı taziye, nişan ve bağ evlerindeki toplu yemekler

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte görülen Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının haziran ayından bu yana arttığını belirterek, "En fazla ceza yazılan kentlerin başında Şanlıurfa var. Sadece emniyet ve jandarma birimlerimiz bugüne kadar uyguladığı toplam ceza miktarı 31 milyon 801 bin 366 Türk lirasıdır. Bu idari para cezası 30 bin civarında vatandaşa uygulandı. Her günde devam ediyor" dedi.

"Vakaların ana kaynağı taziye, nişan ve bağ evlerindeki toplu yemekler"

Şanlıurfa'da yaşayan 100 kişinin Koronavirüs'ten yaşamını yitirdiğini, kentteki vaka sayılarının ana kaynaklarının ise taziye, nişan ve bağ evlerindeki toplu yemeklerden kaynaklandığını aktaran Erin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakaların yüzde 90’ı bu tür etkinliklerden kaynaklanıyor. Şehir merkezinde yayılım yoğun olarak alışveriş merkezleri ve çarşılardan. Biz taziye evlerini kapattık.”