Şanlıurfa Emniyet Müdürü: "Misliyle vurduk" açıklamaları TSK'daki FETÖ'cülerin yalanıydı

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada Diyarbakır’daki 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili ve Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş’ın da aralarında bulunduğu 45 asker tutuklandı. Cezaevine gönderilen isimlerin neredeyse tamamı bölgedeki terörle mücadeleden sorumluydu. Tutuklanan askerlerin PKK ile sözde mücadele ettiği, yıllardır dağı taşı bombalayarak kamuoyunu kandırdığı belirlendi. Cuntacı komutanların PKK ve IŞİD’li teröristlerin sınırdan geçişlerine izin verdiğini ilk kez gözler önüne seren Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı da bunu doğrulayarak, Suriye’den Türkiye topraklarına yapılan havan atışlarına cevap verilmediği halde, Genelkurmay’ın ‘misliyle karşılık verildi’ diye açıklama yaptığını, ancak bunun doğru olmadığını söyledi.

Hendekler tankların önünde kazıldı

Star’dan Kemal Gümüş’ün haberine göre askeri ve güvenlik kaynakları da gerek doğu Güneydoğu’da, gerekse sınır ötesi operasyonlarda örgüte hiçbir zaman öldürücü darbe vurulmadığını anlattı. Sürekli kamuoyunun yanıltıldığını belirten kaynaklar, Cizre, Yüksekova, Sur ile Nusaybin’deki çukurların 2. Ordu’ya bağlı tankların önünde kazıldığını dile getirdi. Bu ilçelere terörist ve mühimmat sevkiyatının da askerin bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi.

Karşılık verilmiyor

2014’teki Kobani olayları sırasında askerlerin sürekli zorluk çıkardığını hatırlatan Pınarbaşı, şunları söyledi:

“O dönemde bir günde 12 tane havan yedik. Sınırda göstericiler vardı, çevik kuvvet vardı ancak komutanlık hiçbir şekilde bu saldırılara cevap vermedi. ‘Karşı tarafa neden cevap vermiyorsunuz?’ diye sorduğumuzda bize ‘orası Suriye toprağı’ dediler. Ancak akşam haberlerine baktığımızda ise ‘misliyle karşılık verildi’ diye Genelkurmay açıklaması yayınlanıyordu. Külliyen yalan... Kamuoyunu yanıltıyorlardı. Hiçbir karşılık vermiyorlardı. Bu şekilde terör kullanıldı.”

Bakanların taşlanması

Kobani’ye destek adı altında gelen kişilerin sınırda provokatif eylemler yaptığını belirten Pınarbaşı, “Tugay Komutanlığı maalesef o zaman sınırı korumadı. Bakanlar taşlandı. O dönem Suriyelilerin durumunu yerinde görmek için Suruç’a giden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve eski Tarım Bakanı Mehdi Eker’e saldırı planlanmıştı. Askerler gerekli önlemi almadı, biz Çevik Kuvvet görevlendirdik. Çevik Kuvvet polisleri provokasyonu önledi” dedi.

Müdürü gizlice dinlemişler

‘FETÖ’cü polislerin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı’nın toplantılarını gizlice kaydettiği öğrenildi. 'FETÖ', ses kayıtlarını darbeden tam 10 gün önce sosyal medyada yayınlandı. Pınarbaşı’nın “hukuksuzluk yaptığı ve yargılanacağı” tehditleriyle yayınlanan kayıtlar, 'FETÖ’nün halen aktif bir şekilde kumpas ve kasetçiliğe devam ettiğini de gözler önüne seriyor. 'FETÖ' ile mücadele kapsamında yapıldığı anlaşılan konuşmalarda, Pınarbaşı şüpheli personele görev vermeyeceğini söylüyor. Ses kaydında 'FETÖ' adına çalışan polislere vurgu yapan Pınarbaşı, “Arkadaşlar devlet ile savaş olmaz. Sen görevini yaparken mevcut yasaların dışına çıkarak dışarıdan bir takım emir ve talimatlar alarak bir takım işler çevirmeye kalkarsan uçurumdan aşağıya atlamış olursun” diye konuşuyor.