Şanlıurfa'daki plazma bağışçıları kentte kan bankası bulunmadığı için farklı illere gönderiliyor

Şanlıurfa’da Covid-19 hastaları için plazma vermek isteyen bağışçılar, kentte kan bankası bulunmadığı için Gaziantep’e gitmek zorunda kalıyor. Urfa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Bulut Ezer, Urfa’nın büyük bir nüfusa sahip olmasına rağmen 2008 yılından bu yana kentte kan bankası olmadığını belirtti.

BirGün'den İsmail Arı imzalı habere göre, Şanlıurfa’daki kan bankasının 2008 yılında kapatıldığını açıklayan Urfa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Bulut Ezer, “Urfa’da 2008 yılına kadar kan merkezi ve kan bankası vardı. 2008 yılında bir yanıklı çocuğun kan ihtiyacı oluyor ve yanlış nakil sonucunda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor ve bu olayın ardından da kan bankası kapatılıyor. O yıllardan beri Urfa’da kan bankası yok. Kan ihtiyacı da günde bir defa yapılan ringler ile karşılanıyor. Urfa’da toplanan kanlar günde bir kere Antep’e gidiyor ve günde bir kere de Antep’den Urfa’ya kan götürülüyor. Getirilen kanlar da ilçe ve merkez hastanelerine dağıtılıyor” dedi.

"Plazma bağışçısı bulmak çok zor"

“Örneğin günde bir kere gelen kanların haricinde de acilen bir kan ihtiyacı olduğunda yine kanın Antep’ten getirilmesi gerekiyor. Bu da 5-6 saate varan bir süreye neden oluyor ve bu da acil müdahalelerde ciddi sıkıntılar yaratıyor” diyen Urfa Tabip Odası Genel Sekreteri Ezer şunları da anlattı:

"Urfa kocaman bir metropol ve bu durumun acilen çözülmesi gerekiyor"

“Son dönemlerde Covid-19 hastalarının tedavisinde, Covid-19 hastalığını geçirenlerin kan plazması kullanılıyor. Tabi bu plazma da çok fazla bulunulan bir şey değil çünkü bağışçıyı bulmak kolay değil. Urfa’da çok zor şartlar altında bu bağışçıyı buluyorsunuz ama bağışçıyı da Urfa’dan Antep’e götürmek zorunda kalıyorsunuz çünkü Urfa’da bağış gerçekleştirilemiyor. Mesela bize ulaşan yurttaşlar ben bağışçı buluyorum ama Antep’e gitmesi gerektiğini öğrenince imtina ediyor. Geçen gün Kızılay’da bir açıklama yaptı. Kan bankası kurmak yerin beş günlük bir kan plazması için bir kampanya yapılacağı belirtildi. Urfa kocaman bir metropol ve bu durumun acilen çözülmesi gerekiyor.”