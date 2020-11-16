Şanlıurfa'da iş yerinden su içen çocuğu döven zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da, Mahmut A. adlı zanlının, iş yerine gelip, sürekli su içmesine sinirlendiği çocuğu dövdükten sonra, kaldırıp yere çarpmasının güvenlik kameralarınca kaydedilmesinin ardından tutuklandı.

İddiaya göre, sokaklarda sürücülerden ve dükkan sahiplerinden harçlık isteyen çocuk, su içmek için sürekli iş yerine girip, çıktı.

Bu duruma sinirlenen Mahmut A, sokak ortasında çocuğu tekme tokat dövdü.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Mahmut A, dövdüğü çocuğu daha sonra kaldırıp, yere çarptı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mahmut A'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mahmut A, "çocuğa karşı darp" gerekçesiyle tutuklandı.

Öte yandan Urfa Barosu da söz konusu olayla ilgili davanın takipçiliğini üstlendi.

(DHA)