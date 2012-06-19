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'Şanlıurfa Cezaevi'nde ıslak mendil bile yasak'

CHP'li Mehmet Şener 12 kişinin yanarak öldüğü Şanlıurfa E Tipi cezaevinden izlenimlerini anlattı

19 Haziran 2012 18:08

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Şanlıurfa Cezaevi’nde inceleme yaparken ikinci yangına yakalanan CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, 276 kapasitelik cezaevinde 1050 kişi kaldığını söyledi. Şeker, cezaevinin tıka basa dolu olduğu,  cezaevinde bir koğuşta 30 kadının, 18 yaş altında ise 26 çocuğun tek koğuşta kaldığını anlattı. Şeker T24'e, "20 metrede 18 mahkûm yaşıyor. Kalabalık, su ve sıcaklar en çok çocukları vuruyor. Yeni doğum yapan annenin, susuzluk ve sıcaklara karşı bebeğini ‘ıslak mendille’ temizleme.

CHP’li Mehmet Şeker, T24’e “Islak mendil yasak. Anne bebeğinin altını nasıl temizleyecek. Hem niye yasak. Yumurta yasak, yüzlerce yasaklı şey var. Ama burası, Urfa ve sıcaklık 45 derece” dedi.

 

'Tuvalet nöbet, su nöbet, yatak nöbet'

 

6 yatağın sığdığı koğuşta 18 kişinin kaldığını, bu yüzden mahkûmların nöbet sistemi uyguladıklarına dikkat çeken Şeker, “Sular günde 4 kez bir saat akıyor. Tuvalet, yatak nöbet, banyo nöbet. Bunlar üstüste geldiğinde ne olabilir ki” dedi.

 

'Çocuk mahkûmlar klima almak istemiş'

 

18 yaş altında 26 çocuğun olduğu koğuşuna giren Mehmet Şeker, çocukların cezaevindeki taleplerinin sürekli  geri çevrildiğine dikkat çekti.“Doktora görünmek isteyen çocuklara 15 gün sonrasına gün veriliyor. Su sorunu var. Zaten koğuş çok kalabalık. ‘Banyo yapamıyoruz’ dediler. Kovaları doldurup su sıkıntısını aşmaya çalışıyorlar. Kendi paralarıyla ‘vantilatör’, ‘klima’ almak istemişler o da olmamış.  Yakınlarının getirdikleri yiyecekler içeri sokulmuyor”.

 

Bir aylık bebeğe ‘ıslak mendil’ yasağı

 

30 kadın mahkûmun olduğu koğuşu da anlatan Şeker, “Burada üç çocuk var. Bir de yeni doğum yapmış bir anne. Bir aylık bir bebek. Annesi, altını ‘ıslak mendille’ temizlemek istiyor. Yasak deniyor. Su yok ki: bu anne ne yapacak" dedi.

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