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Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi: Bu şehir algı operasyonlarıyla yönetilemez

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Nihat Çiftçi, hakkında sosyal medyada görevinden alınacağı yönündeki iddialara sert tepki göstererek, “Bu şehir artık algı operasyonlarıyla yönetilemez

03 Ekim 2017 18:07

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Nihat Çiftçi, hakkında sosyal medyada görevinden alınacağı yönündeki iddialara sert tepki göstererek, “Bu şehir artık algı operasyonlarıyla yönetilemez. Bu şehir artık hatır ve gönülle yönetilemez. Bu şehir artık fiskoslarla yönetilemez. Bu şehir üzerindeki karanlık olan tüm yorganlar kaldırılmıştır” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Tesislerinde İsot Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görevinden alınacak yönünde sosyal medyada çıkarılan söylentilerine tepki gösteren Çiftçi, üzerinde algı operasyonları yapıldığını belirterek, \"Bu şehirde 16 yıldır hizmet veriyorum. Eserlerimiz de ortada. Yarışacaksan adam gibi yarış. Eserde, vizyonda yarışalım. Sen daha iyi biliyorsan elinden öperim\" diyerek hakkındaki iftiralara dair hukuk yoluna başvuracağını belirtti.
Görevi boyunca yanlış iş yapmadığına değinen Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"Şanlıurfa’ya 16 yıldır hizmet veriyorum. Halen efendim şöyleymiş de gözün üzerinde kaşın var. Benim parayla pulla alakam olmaz. Ben kişilik için uğraşıyorum, şeref için uğraşıyorum, kalkınmak için uğraşıyorum. Her yerde hizmet ediyoruz. 13 ilçedeyiz. Bin 397 mahalledeyiz. Hiçbir coğrafyayı bir coğrafyadan ayrı tutmuyoruz. Hiçbir ilçeyi bir ilçeden ayrı tutmuyoruz. Tutmamışız da hepsini seviyoruz. Arap\'ı da Kürt\'ü de seviyoruz. Türkmeni’de seviyoruz. Bir yere gittiğimizde bir bakıyoruz efendim şu ilçede Eyübiye’ye giriyoruz Haliliye tetikleniyor bu şehir artık algı operasyonlarıyla yönetilemez. Bu şehir artık hatır ve gönülle yönetilemez. Bu şehir artık fiskoslarla yönetilemez. Bu şehir üzerindeki karanlık olan tüm yorganlar kaldırılmıştır. Hepsi kaldırılmıştır.\"

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