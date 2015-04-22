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Yaşam

Şanlıurfa Belediyesi, dilenen çocukları toplayıp kafese hapsetti!

İçeride aç ve susuz kalan çocuklar, çevreden geçen duyarlı yurttaşların uzattığı yiyecek ve içeceklerle karınlarını doyurdu

22 Nisan 2015 12:24

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte dilenen çocukları sokaktan "kurtarıp" bir kafese kapattı. Belediye görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çocukları hapsettiğini yalanlamadı.

Şanlıurfa’da Ruha TV’nin ortaya çıkardığı görüntülere göre çoğunluğu Suriyelilerden oluşan ve kırmızı ışıklarda dilenen çocuklar toplanıp cezaevi gibi parmaklıklı bir yere kilitlendi. Çocuklar, kapının kilidini kırmak için yoldan geçenlerden taş ve yardım istedi.

İçeride aç ve susuz kalan çocuklar, çevreden geçen duyarlı yurttaşların uzattığı yiyecek ve içeceklerle karınlarını doyurdu. Bu sırada zabıta ekiplerinin de bahçede bekledikleri görüldü.

 

Belediye yalanlamadı

 

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, görüntüleri inkar etmedi. Belediye kendi şöyle savundu: “Söz konusu bina Tarihi Doğu Surları’mızda bulunan ve daha önce Zabıta Daire Başkanlığımız İdari Binası olarak kullanılmaktaydı. Şu anda ise Bölge Zabıta Amirliği olarak kullanılmakta olan bir yerdir. Bahse konu demir korkuluklar proje kapsamında tarihi yapıyı korumaya yönelik olarak Doğu Surları onarım kapsamında yapılmıştır.”

 

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