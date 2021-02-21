Şanlıurfa Belediye Başkanı'na "Oğlun çuvalla para götürüyor" diyen AKP'li Savacak özür diledi: Psikolojim yerinde değildi

AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e, “Oğlun çuval çuval para götürüyor. Esnaf ekmek götüremiyor. Zalim olma” diyen AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Savacak, "Psikolojim yerinde değildi" diyerek özür diledi, eski paylaşımlarını silip hesabını kapattı.

Belediye başkanından özür dileyen Savacak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ile ilgili yazdığım paylaşımlarım; çevremin ve yakınlarımın baskısı, psikolojimin yerinde olmadığı bir zamanda yapılmıştır. Bu nedenle bir takım algı ve gerçekle alakası olmayan paylaşımlarda bulundum. Yaşanan olay öncesi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e çeşitli kanallar aracılığıyla ulaşmak istedim lakin beni görüştürmediler” dedi.

"Erdoğan'a olan sevdam dolayısıyla yapmış olduğum paylaşımları sosyal medya hesabımdan kaldırıyorum"

Yazılı açıklama yayınlayan Savacak'ın ifadeleri şöyle:

"Sesimi duyurmak amacıyla yaşanan iletişim kopukluğu dolayısıyla yapmış olduğum sosyal medya paylaşımların, gönül verdiğim davam ve çok sevdiğim Büyükşehir Belediye Başkanıma zarar getirdiğini gördüm. Ümmetin umudu, Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevdam dolayısıyla yapmış olduğum paylaşımları sosyal medya hesabımdan kaldırıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e yönelik yapmış olduğum paylaşımlar nedeniyle partime olan sevdam, davama olan bağlılığım dolayısıyla başkanımızdan özür diliyorum. Mazlumların umudu, ümmetin umudu, yeni Türkiye'nin mimarı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partiye bağlılığım devam edecek ve bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğim."

Ne olmuştu?

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak, bu hafta içinde AK Partili Urfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e Twitter üzerinden çok sayıda paylaşımla suçlamalar yöneltti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyen Savacak, “Oğlun çuval çuval para götürüyor. Esnaf ekmek götüremiyor. Zalim olma. Siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül. Bütün makamlar Allahındır senin değil. Nemrutluk yapma Zeynel Abidin Beyazgül. Urfa'da merkezi bitirdiniz milletin şevkini umudunu kırdınız millet köyüne geri dönüyor hazine arazileri yüzünde birbirilerini katlediyor bunun müsebbibi sizin gibi insanlardır insanlara umut verin yalan söylemeyin Zeynel Abidin Beyazgül. Millet evine ekmek alamazken senin oğlun 120 trilyona hastane açıyor bu para nerden geldi Zeynel Abidin Beyazgül" diye paylaşımlar yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medya hesabından konuyla ilgili çağrıda bulunarak "Hukuken Cumhuriyet Savcıların res’en soruşturma başlatması gerekmiyor mu?" diye sordu.

TIKLAYIN - AKP Şanlıurfa il yöneticisinden belediye başkanına: Oğlun çuvalla para götürüyor