AKP Şanlıurfa il yöneticisinden belediye başkanına: Oğlun çuvalla para götürüyor

Independent Türkçe'nin derlediğinde göre; AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak, Twitter hesabından AKP'li Beyazgül'e yönelik yönelik olarak yaptığı paylaşımda "Oğlun çuval çuval para götürüyor. Esnaf ekmek götüremiyor. Zalim olma. Beni korkutmaya çalışma korkutamazsın. Siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül" dedi.

Savacak, Beyazgül'ü hedef aldığı çok sayıda paylaşım yaparken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketlediği paylaşımlarında "Bütün makamlar Allahındır senin değil. Nemrutluk yapma Zeynel Abidin Beyazgül" diye yazdı.

"Milletin şevkini umudunu kırdınız"

"Sen zalimsin, sen yalancısın, sen Tayyip Erdoğan'a zarar veriyorsun Zeynel Abidin Beyazgül" diyen AKP il yöneticisi Savacak, "Urfa'da merkezi bitirdiniz. Milletin şevkini umudunu kırdınız. Millet köyüne geri dönüyor. Hazine arazileri yüzünde birbirilerini katlediyor. Bunun müsebbibi sizin gibi insanlardır. İnsanlara umut verin yalan söylemeyin Zeynel Abidin Beyazgül" şeklindeki paylaşımının dışındaki paylaşımlarda Beyazgül'ün Şanlıurfa'daki politikaları nedeniyle halkın Erdoğan'dan ve AKP'den uzaklaştığını savundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: İftira atan kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır

AKP İl Yöneticisi İbrahim Savacak'ın paylaşımları üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, söz konusu iddiaların Açıksu Caddesi'nde yapılan kamulaştırma işlemi nedeniyle ortaya atıldığı belirtilirken, Savacık hakkında da yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Açıksu Caddesinde, yeşil alan üzerinde işgalleri önledik, yeşil alan üzerinde işgal edilmiş kahvehanelerin hakkını ödeyerek kamulaştırdık, yol açtık. Şimdi bir kahvehane sahibinin hakkından daha fazlasını talep etmesi ve buna iftira atarak ulaşmak istemesine müsaade edilmeyecektir. Millettin hakkını ve malını korumaya ve bu millete hizmet etmeye atılan çamurlar iftiralar engel olamayacak, yasa önünde hesaplaşacağız. Bugüne kadar ufak bir menfaati için bana ve yakınlarıma iftira atanlar bunu bilsin ki beni yıldıramayacaklar, bu millete boyun eğdiremeyecekler."

"Boğaz'da balık yiyip, Ankara'da siyaset yapan şahsı da arkalarına almak isteseler de boş"

Açıklamada ayrıca, "Yine bunu da bilsinler ki İstanbul'da boğazda balık yiyip, Ankara'da siyaset yapan şahsı da arkalarına almak isteseler de boş, bu millet gerçekleri biliyor, bu millet boyun eğmeyecek, topunuz gelin, fakir için, yetim için kimsesizler için çalışacağız. Bu sahipsiz kişilerin hakkını korumaya devam edeceğiz. İftira atan kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Savacak'tan açıklamaya yanıt: Bana verdiğin sözü yerine getirmedin

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yazılı açıklamaya yine sosyal medya hesabından yanıt veren AKP İl Yöneticisi İbrahim Savacak ise, açıklamadaki iddiaları yalanladı.

"Ben ne rakı içerim ne de rakı içen arkadaşım var. Dedim ya, yalancısın, zalimsin. Siyaset mafyacılığı yapma" diyen Savacak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ekmek kapımı aldın kamulaştırdın. Tamam güzel. Bana verdiğin sözü yerine getirmedin. Ben hakkımı istedim ama sen adli makamlarla beni hep olduğu gibi tehdit ettin. Yarın devletin mahkemesi, öbür gün Allah'ın mahkemesinde hesap vereceksin. Senden fazla para isteyenin Allah bin belasını versin. Sizin vadettiğinizi vermeyenin de Allah bin belasını versin. Sen yalancısın, sen siyaset mafyacılığı yapıyorsun."