Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 66'sı hiç aşı olmamış

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği, aşı sıralamasında son sırada bulunan Şanlıurfa’da Covid-19 tedavisi gören hastalarla bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin aşı durumuna ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre; 17 Ağustos itibariyle yoğun bakımda yatanların yüzde 66,1'ini hiç aşı yaptırmamış hastalar oluşturuyor. Yoğun bakımda tedavi gören tam aşılıların oranı ise sadece yüzde 3,5. Şanlıurfa’da 1 Temmuz-17 Ağustos arasında Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 104 hastanın 55'i hiç aşı olmamış. Kentte, bu süre içerisinde tam aşılı hiç kimse Koronavirüs'ten ölmemiş.

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği, Sağlık Bakanlığı tarafından dün yayınlanan aşı haritasında yüzde 51,2 aşılama oranıyla 81 il arasında son sırada bulunan Şanlıurfa'da, hastanede yatan ve hayatını kaybeden Covid-19 hastalarıyla ilgili bir çalışma yaptı.

Derneğin hazırladığı rapora göre; serviste yatan 334 hastadan 203’ü hiç aşı olmamış; 117’si eksik aşılı, 14'ü ise tam aşılı. Şanlıurfa’da yoğun bakımda yatan 158 hastadan 104’ü hiç aşı olmamış kişiler oluşuyor; eksik aşılıların sayısı 48, iki aşısını da olmuş hastaların sayısı ise 6.

Raporunda, 1 Temmuz-17 Ağustos arasında Şanlıurfa’da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin aşılama durumlarına dair bilgilere de yer veren dernek, bu günler arasında hayatını kaybeden 104 kişiden 55’inin aşısız olduğunu, 49 kişinin ise eksik aşılı olduğunu bildirdi.

"Aşı, salgından çıkışımızın tek dayanağı"

Şanlıurfa’da aile hekimliği yapan Aile Hekimleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aile Hekimleri Federasyonu olarak, başından beri aşının önemini, aşı yaptırılması gerektiğini, salgının tek çıkış noktası olduğunu vatandaşlarımıza anlatmaya devam ediyoruz. Bu noktada il derneklerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. Şanlıurfa'da Aile Hekimleri Derneği'mizin yaptığı bir çalışma sonrası, servise yatan hastaların yüzde 60'ının aşısız olduğu, yüzde 35'inin eksik aşı yaptırdığı, sadece yüzde 4'ünün tam aşılı olduğu; yoğun bakıma yatanların yüzde 65'inin aşısız olduğu, yüzde 30'unun eksik aşılı olduğu, yüzde 3,5'inin ise tam aşılı olduğu saptandı.

1 Temmuz-17 Ağustos günleri arasında vefat eden vatandaşlarımızın 55'inin aşısız olduğu, 49'unun ise eksik aşılı tespit edildi. Buradan Aile Hekimleri Federasyonu olarak tekrar duyuruyoruz: Aşıyı mutlaka olun, aşı yaptırmayanları uyarın. Aşı, salgından çıkışımızın tek dayanağıdır."

Eryazğan, serviste ve yoğun bakımda yatan tam aşılı hastaların ise iki doz Sinovac aşısı olmuş, kronik hastalıkları olan ve yaşı genellikle 60'ın üzerinde olan kişilerden oluştuğunu belirtti. (ANKA)