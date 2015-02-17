'Sanki dünyanın en sapık adamları bizde, 10 kötü örnek yüzünden milletin karalanmasına seyirci kalamayız!'

Yeni Akit gazetesi yazarları Serdar Arseven; Hasan Karakaya, Faruk Köse ve Ali Karahasanoğlu Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ın cinayetine Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste tecavüze kalkışılıp defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak bir dereye atılarak öldürülmesinin ardından taciz ve tecavüzlerin önlenebilmesi için ortaya atılan önerileri masaya yatırdı. Özgecan cinayeti üzerinden “Dünyanın en sapık, en kahpe, en alçak, en câni adamları Türkiye’de” algısının oluşturulmaya başlandığını öne süren Serdar Arseven, “Meseleleri hafife almak elbette doğru değil ama beş, on kötü misalden hareketle koca bir milletin karalanmasına da seyirci kalamayız” dedi.

26 Mart 1989 mahalli seçimlerinde Refah Partisi’nden Konya Belediye Başkanı seçilen Halil Ürün'ün kadınlar için pembe otobüs seferleri başlattığını hatırlatan Faruk Köse, Sırf kadınlara özel otobüs seferi düzenledi diye, Konya Belediye Başkanı Halil Ürün nasıl da lince tâbî tutulmuştu. Oysa şimdi, tam 26 yıl sonra Özgecan cinayeti ile bunun ne kadar da gerekli olduğu yeni anlaşılmaya başlandı. Demek ki müslüman kafası”, bugün gelişmiş ülkeleri örnek göstererek talep edilen bu hususta“çeyrek asır daha öndeymiş" dedi. Köse açıklamalarını “Hukukta Şeriat, İdarede Hilafet, istemiştim. Şimdi Şeriat’ın nasıl da gerekli olduğunu anlıyor olmalısınız" diyerek savundu.

Yeni Akit Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya ise, "İdam cezası geri gelmeli" tartışmalarına değinerek, Ku'an'da yer alan “Ey akıl sahipleri... Kısasta sizin için hayat vardır.” ayetini referans göstererek, " O halde tek çare, kısasa kısas! İnşaallah bu tepkiler, bu protestolar lâfta kalmaz, icraata dönüşür ve 'kısas hukuku' devreye sokulur" ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu ise, “İnadında mini etek, inadına dekolte, ve inadına kızlı erkekli oturun' diyen Uğur Dündar veSoner Yalçın'ın istediği batılı yaşam tarzı Sivas'ta ölüm getirirken, Antalya'da tecavüzle sonuçlandı" ifadeleriyle Özgecan cinayetini duyuran Akit'i savundu. Karahasanoğlu "Akit’in, Özgecan cinayetinde, katili anlamaya çalışan tek bir satır ifadesi olmadı" dedi.