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Akit: Batılı yaşam tarzı ölüm ve tecavüz getirdi!

Yeni Akit gazetesine göre, Antalya'daki kadın cinayeti ve Sivas'taki tecavüzün sebebi Uğur Dündar ve Soner Yalçın'ın istediği batılı yaşam tarzı

14 Şubat 2015 18:30

Yeni Akit gazetesi Sivas’ta 19 yaşındaki Ayşe Yılmaz’ın ölü bulunması ile Antalya’da Mukaddes P. adlı kadının tecavüze uğramasının nedeni olarak “batılı yaşam tarzını” gösterdi. Kadınların ‘batılı yaşam tarzına sahip olmaları’ nedeniyle kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddettin hedefi olduklarını savunan Akit, “İnadında mini etek, inadına dekolte, ve inadına kızlı erkekli oturun' diyen Uğur Dündar veSoner Yalçın'ın istediği batılı yaşam tarzı Sivas'ta ölüm getirirken, Antalya'da tecavüzle sonuçlandı” ifadelerine yer verdi.

Yeni Akit’te yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

'İnadında mini etek, inadına dekolte, ve inadına kızlı erkekli oturun' diyen Uğur Dündar ve Soner Yalçın'ın istediği batılı yaşam tarzı Sivas'ta ölüm getirirken, Antalya'da tecavüzle sonuçlandı.

Sivas'ta foto modellik yaptığı belirtilen ve verdiği müstehcen pozlar ile Uğur Dündar ve Soner Yalçın'ın önerdiği yaşam tarzıyla birebir örtüşen 19 yaşındaki Ayşe Yılmaz adında genç bir kız yattığı yatağında ölü bulundu.

Ölümün şüpheli görülmesi üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nca inceleme başlatıldı. Genç kızın cesedi olay yerindeki inceleme sonrası Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Otopsi yapılarak vücudundan alınan örnekler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Antalya'da yaşanan bir başka olay ise batılı hayat tarzının rezaletini bir kez daha gözler önüne serdi. İnternetten tanıştığı bir adamın evine giden Mukaddes P.  burada tecavüze uğradığını ve konuştuğu kişinin bir başka kişi olduğunu söyleyerek mahkemede dava açtı.

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