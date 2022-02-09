Şanışer’den elektrik zamlarına tepki gösteren Murat Boz’a referandum göndermesi: Güçlü bir Türkiye için ben de zamlar geri alınsın diyorum

Rap sanatçısı Şanışer, elektrik ve doğalgaza gelen zamlara tepki gösteren şarkıcı Murat Boz’a referandum göndermesinde bulunarak, “Güçlü bir Türkiye için ben de zamlar geri alınsın diyorum” ifadelerini kullandı.



Murat Boz, 2017 yılındaki Başkanlık Sistemi referandumuna desteğini sunmuştu. Futbolcu Burak Yılmaz’ın, “Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?” dediği videoya yanıt veren Boz, “Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın?” demişti.

“Akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara”

Şarkıcı Murat Boz, elektrik ve doğalgaz zamlarına tepki göstererek, Instagram hesabında “Akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara” dedi.



Rap sanatçısı Şanışer de Twitter hesabında yaptığı paylaşımla, Boz’un referanduma desteğine atıfta bulundu. Şanışer, “Murat mesajını aldım, güçlü bir Türkiye için ben de zamlar geri alınsın diyorum” ifadelerini kullandı.