Sanılandan daha büyük



Sonuçları Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne bağlı PNAS dergisinde yer alan araştırmaya göre, küresel ısınmanın deniz seviyesinin yükselmesine olan etkisi şimdiye kadar tahmin edilen oranın iki katı dolayında. Pazartesi günü yayımlanan araştırmada, araştırmacıların şu ana kadar suyun ısınması sebebiyle deniz seviyesinin yılda 0,7 ila 1 mm. dolayında yükseldiğini tahmin ettiği belirtildi.

Ancak 2002-2014 yıllarını kapsayan araştırmada, suyun ısınmasının yılda deniz seviyesinin yaklaşık olarak 1,4 mm. yükselmesine neden olduğu tespit edildi. Araştırmanın yazarlarından Bonn Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Jürgen Kusche, suyun ısınması sonucu denizlerin yükselmesinin şimdiye kadar 'yeterince dikkate alınmadığını' söyledi. Araştırmada, bunun sonucu olarak fırtınaların artabileceğine dikkat çekildi.

Buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yükselmesi de hesaba katıldığında, deniz seviyesinin yılda ortalama 2,74 mm. yükseldiği belirtiliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde ise bu miktarın farklı olduğuna dikkat çekiliyor. Örneği Filipinler'de ortalamanın beş kartı oranında bir yükselme meydana gelirken, ABD'nin Batı sahillerinde ise deniz seviyesinin aynı kaldığı ifade ediliyor.