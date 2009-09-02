Sanem Çelik'e film teklifi yok!

Kara Melek dizisiyle şöhrete kavuşan, Aliye ile yıldızlaşan, filmlerle aldığı ödüllerin de etkisiyle sıkça adından söz ettiren Sanem Çelik, bir dönem bölüm başına 30 bin TL alırken bu sezon 5 bin TL’ye bile iş bulamadı.



Kara Melek adlı diziyle şöhret olan, Aliye dizisindeki rolüyle ününü pekiştiren Sanem Çelik, son kredisini geçen sene Güldünya dizisinde kullandı. 2004 yılında töre cinayetine kurban giden Güldünya’nın öyküsünün anlatıldığı dizi, kısa sürede yayından kalktı. Evli yönetmen Kudret Sabancı ile aşk yaşayan Çelik’in dizisi fazla izlenmedi.



Aliye’den bölüm başına 20 bin, Güldünya’dan 30 bin TL alan oyuncu 5 bin TL’ye bile iş bulamadı. Hiçbir yapımcı, bu yıl yayınlanacak 50’ye yakın dizi için Çelik’e teklif götürmedi. Aliye devam ederken Sanem Çelik ile aşk yaşayan dizinin yönetmeni Kudret Sabancı ise bu skandalda kameranın arkasında olduğu için çok fazla etkilenmedi. Skandalın hemen ardından 2 sezon Binbir Gece’yi yönetti. Bu sezon kışın sinema filmi çekeceği için kendi isteğiyle dizi yönetmeme kararı aldı.

Bol ödüllü

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümü mezunu olan Sanem Çelik, 1996’da ilk sinema filmi olan ‘Yaban’da rol aldı. Yine aynı sene ‘Kara Melek’ adlı dizide oynadı; Türkiye, Çelik’i bu diziyle tanıdı. 1996 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü veMagazin Gazetecileri Derneği’nin verdiği ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerini kazandı.

Nereden nereye?

2000’de de rol aldığı ‘Filler ve Çimen’ adlı sinema filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı. Aynı film ile 2001 yılında 3 farklı yarışmada ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçildi.

Sanem Çelik Kimdir?



2003 yılında Tolga Örnek’in yazıp yönettiği Hititler’de rol aldı. 2005’te ‘Aliye’ adlı diziyle atv ekranlarındaydı. Bu diziyle yıldız oldu. Türkan Şoray onu tahtına aday gösterdi. Ancak evli olan yönetmeniyle yaşadığı aşk uzun süre konuşulunca Çelik, bir yıl ABD’nin Los Angeles kentinde yaşadı. Ancak ekranlardan uzak kalması da aleyhine oldu.