Sandras Dağı’nda zafer çevrecilerin: “ÇED gereklidir”

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Sandras Dağı'nda maden işletmesi için verilen "ÇED gerekli değildir" kararının durdurulmasının ardından Muğla 3. İdare Mahkemesi çevreciler lehine karar vererek “ÇED gereklidir” dedi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Sandras Dağı’nda maden faaliyetini sürdüren Efes Olivin Maden İşletmesi için verilen ”Teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması” kararının ardından Muğla 3. İdare Mahkemesi çevreciler lehine karar verdi. Mahkeme “ÇED gereklidir” dedi.

Sandras'ı Koruma Platformu yaptığı açıklamada, “Sandras Dağı için ‘ÇED gerekli değildir' kararının iptal edilmesi için açtığımız dava doğanın lehine sonuçlandı! Sandras’ta doğa kazandı!” ifadeleri kullanıldı.

Firmanın alandaki çalışmaları yeniden izin ve ÇED süreci başlatıp sonuçlandırana kadar durduruldu.