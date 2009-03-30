'Sandıklar kaçırıldı' iddiası





Ankara’nın Çankaya İlçesi’ndeki Necla Kızılbağ Dikmen Merkez İlköğretim Okulu’nda yapılan oy sayımında garip bir olay yaşandı.



Oy sayımı sürerken elektriklerin kesilmesinden kısa bir süre sonra okula polis geldi. Yetkililere oy sayımının başka bir yerde yapılacağını söyledi. Oy sandıklarını teslim alan polislerin ayrılmasından bir süre sonra okula yine polis ekipleri geldi. Yeni ekibin gelmesiyle ortaya daha önce gelenlerin polis olmadığı iddiası ortaya atıldı.



Polis konuyla ilgili inceleme başlatırken bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin gözaltına alınması sırasında okulun önüne toplanan vatandaşlar protesto gösteri yapmaya çalıştı. Bu sırada polisle vatandaşlar arasında arbede çıktı.

