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"Van'da sandık başkanına silah çeken AKP ilçe başkanı gözaltına alındı"

Gürpınar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Halit Toktaş'ın sandık başkanını tehdit ettiği iddia edildi

01 Kasım 2015 17:29

Van Gürpınar'da AKP İlçe Başkanı Halit Toktaş'ın sandık başkanına silah çekerek tehditte bulunduktan sonra gözaltına alındığı belirtildi. İddiaya göre, olay Koyunyatağı köyünde 1051 No'lu sandıkta gerçekleşti.

Toktaş'ın Gürpınar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

AKP’li Toktaş’ın polisle beraber sandık alanına girdiği ve burada yönlendirme yaptığı halkı baskılamaya çalıştığı iddia edilirken; buna itiraz eden sandık başkanı Yusuf Aslan’a önce hakaret ettiği sonrasında da silah çekerek tehditler savurduğu belirtildi.

Olayı IMC TV muhabiri Bekir Güneş Twitter hesabından duyurdu.

 

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