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HDP Kırklareli İl Başkanı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı Feyaz Şahin, Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği ve görevli memura mukavemet gösterdiği" iddiasıyla gözaltına alındı

01 Kasım 2015 15:05

Kırklareli'nde “Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği ve görevli memura mukavemet gösterdiği" iddiasıyla HDP Kırklareli İl Başkanı Feyaz Şahin ile Kırklareli Üniversitesi Öğrenci Kültür Derneği (KÖKDER) Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Kurt gözaltına alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Ahmet Yener İlköğretim Okuluna gelen Şahin ile Kurt, burada görevliye müşahit kartlarını göstermek istemedi ve mukavemette bulunduğu memurla tartıştı. Şahin'in tartıştığı memuru tehdit ettiği öne sürüldü. Şahin ve Kurt, “Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği ve görevli memura mukavemet gösterdiği" iddiasıyla gözaltına alındı.

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